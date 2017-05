Bei mehr oder weniger starkem Wind konnte Anna an ihre Vorjahresform anschließen und sicher den Sieg mit einer Gesamtzeit von 1:19:45 Stunden in ihrer Altersklasse „einfahren“.

„Wir gratulieren zur erfolgreichen Titelverteidigung“, so Vereinsobmann Harald Swoboda.

Zahlreiche Erfolge für die Tri Runners Baden

Die Tri Runners Baden konnten aber noch über weitere Erfolge jubeln. Beim 12/6 Stunden Lauf in Langenzersdorf gab es Platz zwei für Sonja Stephan die sich für den Ultratriathlon in Blumau vorbereitet, in ihrer Altersklasse im 12-Stundenlauf. Ebenfalls am Start Philipp Kovac im 6-Stundenlauf der knapp als Vierter einen Podestplatz verpasste, aber einen persönlichen Rekord für diese Renndauer aufstellen konnte.

Auch beim Neusiedlersee Radmarathon gab es einen schönen Erfolg zu feiern. Andrea Wagner radelte über 125 Kilometer bei windigen 15 Grad, in ihrer Altersklasse auf den dritten Platz. Ebenfalls am Start und starke Leistungen gab es bei den Herren von Georg Haslinger, Reinhard Schöller und Rudolf Schiefelbein.

Wasser hatte nicht mehr als nur 13 Grad

Auch beim Obergrafendorfer Triathlon war der Badener Verein vertreten. 13 Grad Wassertemperatur und Wind auf der Radstrecke, machten den Obergrafendorfer Triathlon zu einer echten Härteprobe.

Michi Schöppich von den Tri Runners Baden stellte sich dieser Herausforderung und konnte den olympischen Triathlon erfolgreich finishen. Nun hoffen die Badener Ausdauersportler auf bessere Wetterbedingungen.