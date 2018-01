Der Adventlauf in Grafenegg über die Distanz von zehn Kilometern war einer der letzten Läufe von Rolf Majcen im Jahr 2017. Mit Platz neun und dem Sieg in der AK 50 konnte der Teesdorfer einmal mehr zufrieden bilanzieren.

Majcen blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück: „Ich hatte heuer eine super Saison. 44 Wettkämpfe und verschiedene Siege im Treppenlauf, im Berglauf und sogar im Flachen. In der AK 50 war ich nie schlechter als Platz vier.“

Doch eine „Begleiterscheinung“ seiner Rennen machte da noch glücklicher als die Resultate. „Die meisten Bewerbe habe ich gemeinsam mit meiner Lebensgefährtin Jin Lan bestritten, die vor acht Jahren nicht einmal gehen konnte, weil sie drei Jahre lang in Peking aus gesundheitlichen Gründen ans Bett gefesselt war“, ist Majcen glücklich. Besonders haften blieben da die gemeinsamen Treppenläufe in Dubai, Abu Dhabi, London und in den USA sowie der Psiloritis Berglauf in Kreta und ein Halbmarathon auf der kroatischen Insel Lastovo wie auch das Sky Running Race in China. Zum Abschluss nahm das Paar noch am Innsbrucker Silvesterlauf teil.