Idealer Start in die Hallensaison für Mario Gebhardt: Der Hirtenberger knackte bei der NÖ-Hallenmeisterschaft mit 21,88 Sekunden über 200 Meter seine persönliche Bestzeit.

Mit dieser großen Steigerung kann sich Österreichs bester Langsprinter, der für den ULV Krems startet, durchwegs Qualifikationshoffnungen für die Hallen EM über 400m in Zagreb machen. Das angehobene 400m-Limit liegt mit 47,35 Sekunden zwar um 0,15 Sekunden unter der bisherigen Norm von 47,50 Sekunden, scheint aber nicht völlig außer Reichweite zu sein. Genau vor zehn Jahren gelang Clemens Zeller, mit dem Einzug ins 400m Finale und Platz sechs eine Sensation aus österreichischer Sicht. Trainer Edi Holzer, der damals auch den Rekordsprinter betreute, traut Gebhardt schon beim ersten Hallenstart eine 400m-Zeit unter 48 Sekunden zu. Ein internationales Limit zu erlaufen wird durch die Normenverschärfungen in den meisten Einzeldisziplinen immer schwieriger, sollte aber das Ziel jedes Athleten sein, der chancenreich ist international an den Start zu gehen.

Der erste 400m Lauf von Gebhardt in dieser Hallensaison ist am 28. Jänner bei der internationalen Vienna Indoor Gala geplant.. Sie soll den nötigen Motivationsschub bringen und die letzten paar zehntel Sekunden mobilisieren.

Bombastisch starten auch die Leichtathleten der Sportunion Pottenstein ins neue Jahr. Gleich vier Siege und insgesamt neun Medaillen gewannen die jungen Athleten bei der NÖ-Hallenmeisterschaft. Michael Rauscher holte gleich zwei Goldene. Weiters standen Oliver Latzelsberger und Norina Himmelsbach ganz oben am Treppchen.