Der Toyota Schipany Freizeit-Cup (Hauptbewerb) begann mit sechs Vorrundengruppen. In Folge spielten die Bestplatzierten um den Hauptbewerb. Diesen sicherte sich der Altenmarkter Andreas Gamauf, der im Endspiel den Weissenbacher Paul Stejskal in drei spannenden Sätzen bezwingen konnte. Den dritten Platz belegten die Hadersdorferin Jutta Riha-Aigner und der Enzesfelder Robert Sunk. Alle übrigen Spieler spielten im Trostbewerb, wo sich der Altenmarkter Christoph Chladek im Finale gegen den Kaumberger Gerhard Pflügler durchsetzen konnte.

Der Tischtennis-Hobby-Cup um den begehrten Wanderpokal, ging ebenfalls an den Altenmarkter Andreas Gamauf. Er sicherte sich mit dem Sieg im Endspiel gegen den Enzesfelder Robert Sunk bis zum nächsten Turnier, das voraussichtlich im Frühjahr in Guntramsdorf ausgetragen wird, die Wandertrophäe. Auf Platz drei landete die Hadersdorferin Jutta Riha-Aigner, die gegen die Tattendorferin Erika Schwarz das kleine Finale gewinnen konnte.

Nachwuchsbewerb war große Bereicherung

Die größte Bereicherung des Turnieres war wie bei der Premiere im Vorjahr der Nachwuchsbewerb, in dem 15 Spieler am Start waren. Die jungen Sportler, die fast vorwiegend in der Gemeinde Altenmarkt wohnen, lieferten sich von Anfang an packende Duelle. Allen Zusehern machte es Spaß, den Kleinen bei den Spielen zuzusehen.

Sie waren alle mit großer Begeisterung bei der Sache. Den Hauptbewerb sicherte Carolina Grasel. Sie konnte im Finale Christoph Chladek in fünf spannenden Sätzen besiegen. Den dritten Platz teilten sich Selina Gross und der Ukrainer Enwer Pashejew. Im Trostbewerb war der Afghane Belal Ahmadi nicht zu schlagen. Er gewann im Endspiel gegen Marco Seewald. Auf den dritten Plätzen landeten Flora Obermüller und Tobias Schütz.

TTV-Obmann Bernhard Chladek zur Veranstaltung: „Besonders erfreulich das auch heuer so viele Nachwuchsspieler beim Turnier mitspielten und mit sehr viel Ehrgeiz bei der Sache waren. Eigentlich hätte sich jeder Nachwuchsspieler ein Pokal verdient. Ich möchte mich bei allen Startern für die Teilnahme und ihr Engagement, das uns viele interessante Spiele gebracht hat, sowie im speziellen bei allen weiteren Helfern des SKV Altenmarkt bedanken. Dank ihnen war das Turnier auch heuer ein großartiger Erfolg.“