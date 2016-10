Aufgrund der tollen Leistungen 2016 im Vitalogic Astrokalb Radunion NÖ Radteam haben sich zwei Sportlerinnen für das Straßenrennen der Weltmeisterschaften in Katar qualifiziert.

Christina Perchtold für Österreich und Elise Maes für Luxemburg gehen erstmals in ihrer Karriere bei der Elite-Weltmeisterschaft an den Start. „Bei an die zu erwartenden 40 Grad werden beide auf dem 134,5 Kilometer langen Kurs versuchen, eine gute Platzierung in ihrer ersten WM zu erreichen“, so Heribert Springnagel.