Der Sport nimmt beim Pfaffstättner Extremsportler Aurel Lackner einen ganz wichtigen Platz in seinem Leben ein. Ob er gezielt im Fitnessstudio trainiert am Berg sein Skitourentraining oder einen Berglauf absolviert: Körperliche Betätigung steht bei ihm täglich auf dem Programm. Auch beruflich ist der Geschäftsmann eng mit dem Sport verbunden.

"Sport hilft Kultur"

„Ich wollte wieder eine gute Sache machen und Geld für eine soziale Tat sammeln“, erklärt Lackner, „im Gespräch mit meinem Freund Gerd Ramacher, dem Badener Kulturamtsleiter, wurde mir klar: Diesmal möchte ich Herbert Fischerauers ‚Kunst auf Rädern‘ und Lotte Tobisch ‚Künstler helfen Künstlern‘, das Hilde Wagener Künstlerheim in Baden, unterstützen. Auf diese Weise hilft der Sport der Kultur“, so der Ausdauersportler.

Im Anschluss an die Eröffnung im Fitnessland in Oeynhausen startet Aurel Lackner seinen Benefizlauf am Montag, den 13. März, um 18 Uhr und beendet diesen Lauf 24 Stunden später. „Den Kalorienverbrauch schätze ich auf zehn bis zwölftausend, der einen Gewichtsverlust von etwa vier bis fünf Kilo mit sich bringen wird“, meint Aurel Lackner.

Strecke ist so weit wie bis an den Plattensee

Bei dem Benefizlauf wird Lakcner circa zehn Liter Wasser und Elektrolytgetränke trinken. Die Ernährung während des Laufens besteht aus Eiweiß, Kohlehydrat-Riegel und Powergels. All jene, welche die Aktion unterstützen möchten, können den Extremsportler für eine halbe Stunde um 50 Euro freikaufen und dessen Platz auf dem Laufband übernehmen. „Neben meinem Laufband wird ein zweites stehen, auf dem man mich begleiten kann. Jede Person, die mich so unterstützt, gibt eine freie Spende für eine unbegrenzte Laufzeit“, hofft Lackner auf rege Unterstützung.

Im Fitnessland werden zusätzlich Glücksbringer in Form von Marienkäfer um fünf Euro pro Stück verkauft. In der Sparkasse Baden ist ein Spendenkonto unter IBAN AT 25 2020 5010 0223 3508 „Benefizlauf“ eingerichtet. Ab Ende Februar haben Sie außerdem bis zum Juni 2017 die Möglichkeit, Aurel Lackners Benefizlauf in den innerstädtischen Badener Kaffeehäusern und im „el Gaucho Steakhouse Baden“ mit einer Geldspende, die Sie in eine von der Sparkasse Baden zur Verfügung gestellten Spendenbox einwerfen, zu unterstützen.