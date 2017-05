Es war eine kleine Bodenwelle auf der Rennstrecke, die für Ronja Gausterer schwerwiegende Folgen hatte.

Die Ski schlugen sich übereinander, die Trumauerin verletzte sich schwer. Diagnose: Schien- und Wadenbeinbruch. „Ich dachte zunächst, dass ich nur eine Prellung habe. Bis der ÖSV-Arzt neben mir gesagt hat: ‚Da haben wir ein gröberes Problem.‘“ Das war im Dezember 2015. Im Jänner, nach einigen Wochen Gips, folgte die nächste Hiobsbotschaft. Gausterer stürzte daheim und zog sich neuerlich einen Bruch zu. Insgesamt musste die 14-Jährige drei Monate lang einen Gips tragen – bis zum Oberschenkelansatz. „Ein Wahnsinn“, denkt das Skitalent nur ungern zurück. Als der Gips runterkam, begann die harte Aufbauarbeit.

„Ich bin fünf Wochen nur Schule gefahren. Wie die kleinen Babys.“Ronja Gausterer über den mühsamen Weg zurück in den Wettkampfbetrieb.

Die Beinmuskulatur war quasi verschwunden. „In der Römertherme in Baden musste sie wieder gehen lernen. An springen war nicht zu denken“, erinnert sich Stiefpapa Andreas Hermann. Sechs Monate waren „Stop and Go“-Einheiten verboten. Das erste Mal auf den Skiern stand Gausterer erst wieder im August 2016. Auch hier musste die junge Skifahrerin ganz von vorne anfangen. „Ich bin fünf Wochen nur ‚Schule‘ gefahren. Wie die kleinen Babys“, gibt Gausterer Einblicke. Doch der behutsame Aufbau und die Geduld machten sich bezahlt. Nach 382 Tagen ohne Rennen bestritt Gausterer wieder einen Wettkampf – und wie! Bei den Gebietsmeisterschaften Ost in Mönichkirchen fuhr Gausterer prompt auf Platz zwei.

Ganz besonders waren kurz danach die Plätze zwei und drei (Slalom) sowie vier und sieben (Riesenslalom) bei den österreichischen Bundesmeisterschaften der Skimittelschulen. Dem nicht genug, krönte sich Gausterer im Riesentorlauf zur NÖ Landesmeisterin. Ein weiteres Highlight: Der ÖSV berief das Skitalent für den Sieben-Nationen-Cup (U16) in Saalfelden ein.

Nicht einmal die langwierige Verletzung konnte Gausterer einbremsen: „Ich fahre immer auf den Ersten!“ Daran änderten auch Vorsichtsappelle der Trainer oder von Mama Iris nichts. Dass es nach so langer Auszeit gleich so gut laufen würde, hätte Gausterer aber auch selbst „so nicht erwartet.“

Nicht minder hoch sind nun die künftigen Zielsetzungen. Bei den Bundesmeisterschaften will Gausterer wieder auf‘s Podest. In weiterer Folge soll der Sprung ins ÖSV Future Team und letztlich in den Kader gelingen.