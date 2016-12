Auch wenn‘s mit dem Traumziel Finaleinzug nicht geklappt hat: Felix Auböck kann mit seinem Auftritt bei der Kurzbahn-Weltmeisterschaft in Windsor (Kanada) zufrieden sein. Vor allem mit jenem über 400 Meter Kraul. Der 19-jährige Bad Vöslauer schlug nach 3:43,42 Minuten — und war damit um neun Zehntel schneller als bei seinem bisher flottesten Rennen. Als 15. fehlten dem Thermalstädter 2,45 Sekunden für den Aufstieg.

Der war auch über 200 Meter Kraul außer Reichweite. Auböck wurde mit einer Zeit von 1:46,16 Minuten 30. und blieb hinter seiner persönlichen Bestleistung (1:44,99) zurück. „Die letzten 50 Meter bin ich ziemlich eingegangen“, sagt der 19-Jährige, der seit Herbst an der University of Michigan studiert (Politikwissenschaften und International Studies). Über die 1.500 Meter verbesserte er in seinem Vorlauf zwei Rekorde – jene über die volle Distanz (14:52,90) und über 800 Meter (Durchgangszeit: 7:49,33).

In den USA will Auböck den nächsten Step machen, Windsor ist für den Niederösterreicher nur ein Zwischenschritt gewesen. „Wir sind 35 Jungs im Training, es herrscht eine coole Atmosphäre“, schildert Auböck. Sein Tag auf der Uni beginnt um sechs Uhr morgens – mit der ersten rund zweistündigen Trainingseinheit, die zweite ist ab 14.30 Uhr angesetzt. Der Kraulspezialist hat regelmäßig Kontakt zu seinem Berliner Trainer Lasse Frank, die Vorbereitung auf die WM in Budapest ab Anfang April wird er aber wohl in den USA bestreiten.