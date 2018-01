Kurz vor Weihnachten startete Ronja Gausterer mit dem „Aufwärmen“ bei den Schulvergleichsrennen in Hinterreit, um dann gleich anschließend am Pass Thurn mit den U15-U16 ÖSV-Zeitläufen in die Saison 2017/18 zu starten. Der Saisonauftakt verlief jedenfalls vielversprechend: Das Skitalent aus Trumau fuhr gleich beim ersten Rennen einen Sieg ein.

Im Slalolm des Raiffeisen Landes-Schülercup ließ Gausterer die Zweitplatzierte über zwei Sekunden hinter sich, im zweiten Durchgang konnte sie sich sogar noch steigern. Auch „privat“ gibt es positive Neuigkeiten: Gausterer verließ die Mittelschule für Skisportlerinnen in Lilienfeld und besucht nun die Skihandelsschule in Waidhofen/Ybbs.