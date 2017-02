Abgesehen von der Rekordbeteiligung von 42 Schützen bei der heurigen Bezirksmeisterschaft mit der einschüssigen Luftpistole stellte der SSV Blumau im Vergleich zu den vergangenen Jahren sieben von insgesamt neun angetretenen Jugendlichen!

Auch die Medaillenausbeute konnte sich sehen lassen: Von den acht möglichen Goldmedaillen gingen sechs an die Schützen des SSV Blumau, weiters drei Silbermedaillen und eine Bronzene. Außerdem gab es Mannschaftsgold für den SSV Blumau 1 (Lampl, Stundner, Herzog E.) sowie Mannschaftssilber für SSV Blumau 2 (Gosch M., Wolf, Strasser) vor der drittplatzierten Mannschaft des SV Klausen-Leopoldsdorf, wobei fünf Mannschaften genannt waren.

Gold eroberte in der Klasse Jugend 1 Jeremy Herzog vor Mike Trinkl, beide SSV Blumau. In der Klasse Jugend 2 siegte Marco Maier vor Alexander Steiner, ebenfalls Blumau. Bei den Jungschützen sicherte sich Mario Gosch Gold, Corina Gosch Bronze. Gold gab es weiters in der Frauenklasse für Christa Strasser und Thomas Lampl in der Männerklasse. Ronald Stundner gewann in der Wertung Senioren 1 Silber, in der Klasse Senioren 2 blieb Erwin Herzog mit neun Ringen Vorsprung siegreich.

Diese außergewöhnlichen Erfolge sind auch dem Blumauer Oberschützenmeister Erwin Herzog zu verdanken, der mit vollem Einsatz und Fachwissen für die Qualität der Schützen verantwortlich zeichnet.