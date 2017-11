Das Triestingtal wird für die Leichtathletik immer attraktiver. Nun verfügt die Sportunion Pottenstein auch über eigene, hochwertige Indoor-Trainingsmöglichkeiten, und zwar am ehemaligen Standort der NÖ Landesausstellung 1989, am Gelände der Straßenmeisterei Pottenstein.

26.000 Euro flossen in die Adaptierungen

650 Quadratmeter Trainingsfläche stehen nun zur Verfügung, die bis auf die Elektroinstallationen in Eigenleistung gestaltet wurden. So wurden 26.000 Euro in die Adaptierung investiert. Dabei wurden 450 Quadratmeter Bodenbelag von den Olympischen Spielen in Sotschi, Russland, antransportiert und verlegt.

Aus dem Dusikastadion wurde eine Stabhochsprung - Anlage übersiedelt. Weiters wurde ein großer Wurfkäfig für das Training von Kugelstoß und Diskuswurf, sowie ein Wurfnetz für das Speerwurftraining installiert.

Auch eine Sprintanlage steht zur Verfügung

Außerdem verfügen die Pottensteiner Athleten nun auch über eine Indoor-Sprintanlage für das Lauftraining. Parallel können drei Gruppen mit bis zu 30 Sportlern trainieren.

Trainer Martin Latzelsberger: „Durch die Trainingsmöglichkeiten in der neuen Halle können wir unseren Athleten optimale Bedingungen anbieten und die Vorbereitungen auf die Frühjahrssaison weiter professionalisieren und den Triestingtaler Leichtathletik - Hot Spot weiter ausbauen.“