Bei der Wiener Taekwondo-Landesmeisterschaft 2016, ausgetragen in der Kurt Kucera Rundhalle im 10. Wiener Gemeindebezirk, gingen in der Sektion Technik Poomsae zwei Sportler aus Baden an den Start.

Wolfgang Lintner holte sich in der Altersklasse bis 50 Jahre den Landesmeistertitel 2016, seine Ehefrau Alexandra in der Nachwuchsklasse bis 40 Jahre durfte sich ebenfalls über Gold freuen.

Beide Sportler zeigten eindrucksvoll das die Formkurve (letztes Jahr noch Bronze) deutlich nach oben zeigt. Großmeister Hans Mühlgassner zeigt sich zuversichtlich, dass diese beiden Sportler noch einiges an Edelmetall nach Baden bringen werden.