Zum ersten großen Taekwondo Technik Turnier dieses Jahres, das in Lille in Frankreich ausgetragen wurde, kamen über 350 Sportler aus rund 25 Nationen, um sich in den verschiedenen Kategorien der Bewerbe Einzel, Paar und Team, Freestyle Formen und Para zu messen.

25-stündige Bus-Anreise

Es waren auch einige österreichische Teilnehmer am Start, darunter Erika Zimmermann vom Verein Taekwondo Baden, die nach einer etwas mühseligen, 25-stündigen Anreise mit dem Bus in ihrer Altersklasse den sehr guten fünften Platz erzielen konnte.

Mit der ersten der vier zu laufenden Poomsae (Bewegungsformen) war Zimmermann nicht so ganz zufrieden. Vielleicht war hier doch ein Quäntchen zuviel Nervosität vorhanden, waren doch die Lille Open das erste internationale Turnier dieser Größenordnung seit einigen Monaten, bei dem die Badenerin an den Start ging.

Mit der Einstellung „jetzt erst recht“ kam sie dann bei der zweiten Form in Schwung und konnte sich mit einer überzeugenden Darbietung den Finaleinzug erkämpfen. In der Finalrunde gelangen beide Poomsae zu ihrer Zufriedenheit.

Diagnose noch ausständig

Ein Wermutstropfen bleibt allerdings. Bei einer der letzten Bewegungen der zweiten Form im Finaldurchgang zog sich Zimmermann durch ein etwas unsauberes Aufsetzen des Beines eine Knieverletzung zu. Glück im Unglück, dass dies erst kurz vor Schluss passierte, denn wäre dies früher geschehen, hätte sie aufgeben müssen. So konnte sie die Form mit zusammengebissenen Zähnen noch zu Ende laufen und sich damit den fünften Gesamtrang sichern.

Eine genaue Diagnose der Verletzung steht noch aus. Die NÖN wünscht Erika Zimmermann gute und baldige Besserung!