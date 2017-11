Bisher hatten die Badener Tischtennis-Herren in der 1. Bundesliga gerade mal einen Sieg zu Buche stehen. Gegen Innsbruck kam nun der Zweite dazu. Die Tiroler konnten mit nur zwei Akteuren in die Thermenstadt reisen. Der Grund: Christoph Maier fasste nach einer Insultierung gegen den Wiener Neustädter Alexander Chen (ehemals BAC) eine drei Spiele-Sperre aus.

Damit ging das erste Match kampflos an die Badener. Danach führte Denis Zholudev gegen Innsbrucks Nummer eins, Stefan Leitgeb mit 2:0-Sätzen, vergab im dritten Durchgang drei Matchbälle, um schlussendlich doch als Sieger von der Platte zu gehen. Gegen Paralympics-Bronzmedaillengewinner Krisztian Gardos hielt sich der Luxemburger Eric Glod schadlos. Das Doppel gaben die Badener in fünf Sätzen ab, ehe Andreas Levenko den zweiten Saisonsieg gegen Leitgeb eintütete.

Am Sonntag hatten die Badener in Mauthausen aber ganz klar das Nachsehen. In Abwesenheit von Andreas Levenko – spielte bei den Spanish Open – holten die Badener einen einzigen Satz, fuhren mit einer 0:4-Klatsche wieder heim.

Harter Kampf in der Tabelle

In der Tabelle hat sich nun alles zusammen geschoben: Der Sechste Oberwart, Baden, Wiener Neustadt und Innsbruck sind punktegleich. Wiener Neudorf ist mit vier Punkten weniger abgeschlagen. Doch für den Neunten in der Endtabelle geht es beim Bundesligafinale ebenfalls in die Relegation. Das wollen die Badener vermeiden, am Montag gab es nach Redaktionsschluss gegen Wiener Neustadt das nächste direkte Duell.