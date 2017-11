Matthias Chen wurde Erster in seiner Vorrundengruppe und stieg ohne Niederlage ins Halbfinale auf. Dort ließ er seinem Gegner mit einem 3:0 Erfolg keine Chance und belohnte sich mit der erstmaligen Finalteilnahme. In einem spannenden Spiel musste er sich dort knapp geschlagen geben und belegte somit den tollen zweiten Endrang.

Christopher Lörincz wurde in derselben Vorrundengruppe Dritter. Er verlor gleich zweimal im Entscheidungssatz in der Verlängerung. In den anschließenden Platzierungsspielen konnte er das erste für sich entscheiden, das zweite ging leider verloren. Am Ende wurde es der gute sechste Endrang.

Billy Meixner startete das erste Mal bei einem NÖ Ranglistenturnier. In seiner Vorrundengruppe wurde er mit nur einer Niederlage, aufgrund des besten Satzverhältnisses, Erster und stieg ins Semifinale auf. Mit einem souveränen 3:0 schaffte er den doch überraschenden Einzug ins Finale, in welchem er sich am Ende knapp geschlagen geben musste und schlussendlich den zweiten Endrang belegte.

„Alle waren mit viel Freude und Ehrgeiz bei der Sache und wir gratulieren ganz herzlich zu diesen Erfolgen“, so Andreas Meixner.