Dass man der besten Offensive der Liga (im Schnitt 87,3 Punkte) gegenüberstand, beeindruckte die Arkadia Traiskirchen Lions nur wenig.

Mit abwechslungsreichen Defensiv-Varianten hielten Jozo Brkic und Co. den BC Hallmann Vienna so gut wie möglich im Zaum. Nach einer ausgeglichenen Anfangsviertelstunde konnte sich Traiskirchen nach dem dritten Foul des Wieners Jiri Hubalek erstmals ein wenig absetzen. Mit einer 44:37-Führung ging es für die Mannen von Coach Zoran Kostic in die Halbzeitpause. Wien kämpfte sich im dritten Viertel wieder zurück, doch dann erhöhten die Gäste wiederum den Druck. Mit einem 10:0-Run der Lions wurden die Weichen endgültig auf Sieg gestellt. Vienna-Coach und Ex-Lions-Trainer Luigi Gresta wurde am Ende noch aufgrund von zwei technischen Fouls ausgeschlossen. Die Lions setzten sich mit 88:77 durch.

Benedikt Güttl, einer der Protagonisten des Sieges, meinte: „Ein gutes Spiel von uns, die Intensität hat gestimmt.“ Traiskirchen liegt damit punktegleich mit Kapfenberg auf Platz zwei.