Nachdem bereits Angstgegner Südstadt klar besiegt wurde, geht die Erfolgsserie weiter. In der Vöslauer Heimhalle konnte das zweite Team vom österreichischen Meister, SV Schwechat/Sokol nach hartem Kampf mit 2:1 besiegt werden. Beide Mannschaften spielten auf sehr hohem Niveau und kämpften bis zum Umfallen. Aber der Siegeswille von Cornelia Radfux, Hannah Kaltenbrunner, Lisa Deuerling, Leona Zartl, Anna Dobianer, Marlies Woschitz, Rehana Al Tobaishi und Agnes Kandera gab den Ausschlag.

Wurde der 1. Satz noch verloren, der 2. Satz knapp gewonnen, war der entscheidende 3. Satz sensationell. Schnell ging man mit 9:1 in Führung und siegte dann mit 15:8. „Das U17 Team, erst im September gegründet, zeigt, was möglich ist, wenn man ernsthaft trainiert“, so Wolfgang Hammerl.