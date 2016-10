Nach rund vierwöchiger Pause setzte der Austrian Racehorse Owners Club seine Veranstaltungsserie im Ebreichsdorfer Racino fort. Als sportlicher Höhepunkt kam das AROC Derby der 3 Jährigen um eine Dotation von € 20.000 über die Distanz von 2140 Meter zur Austragung. Als Stargast stieg der schwedische Spitzentrainer Johan Untersteiner in den Sulky.

Johan Untersteiner gehört in seiner schwedischen Heimat zu den Shootingstars der Szene. Geboren 1984 als Sohn des aus Österreich ausgewanderten Peter Untersteiner (selbst erfolgreicher Trainer und Fahrer ) hat er bereits 95 Pferde auf seiner Trainingsliste, noch erfolgreicher agiert er als Fahrer mit bereits 919 Lebenssiegen, erzielt auf allen Kontinenten. Unvergessen ist seine Weltrekordfahrt mit Giant Diablo in 1:08,5(!).

Dotation von 20.000 Euro

Um eine Dotation von 20.000 Euro versammelte sich die gesamte Jahrgangselite hinter dem Startwagen. Angeführt wurde das elfköpfige Starterfeld von der heuer noch ungeschlagenen Super Hall, die mit ihrem Trainer Franz Konlechner ihre Altersklasse bislang beherrschte und nun auch hier - erstmals im Racino antretend - Ihre Siegesserie fortsetzen wollte.

Untersteiner brachte den in Halmstad vorbereiteten Wolphi Autriche erstmals in Österreich an den Start. In seiner Wahlheimat Schweden feierte der Dreijährige bislang einen Sieg und zahlreiche Platzierungen, wobei vor allem die letzte Leistung in Aby von der Zeit 1:14,5 durchaus beeindruckte.

Auf die Seite der Herausforderer schlug sich diesmal wieder Assuan (Josef Franzl), der vor allem bei seinem zweiten Platz zu Super Hall im Badener-Zucht eine reife Leistung zeigte, diesmal jedoch mit Startnummer 8 ins Rennen musste. Ebenfalls mit Chancen: Dreamboy As (Gregor Krenmayr), Dritter im Badener Zucht-Preis, sowie die in Form gekommene Donna Rapide mit dem das ganze Jahr über in toller Form agierenden Christoph Fischer, die zuletzt in Wien das Andor-Beess-Gedenkrennen in gutem Stil gewann.

Zu wenige starfähige Youngster?

Zunächst kamen aber fünf Zweijährige, darunter drei Pferde des tschechischen Trainers Jiri Svoboda, an den Ablauf, denn anscheinend finden sich in den österreichischen Ställen zu wenige starfähige Youngster. Gewonnen wurde das Rennen aber Start-Ziel von der österreichischen Stute Viola mit Mario Zanderigo vor Kurt Cobain (aus der Svoboda-Streitmacht) mit Catchdriver Martin Redl und Early Girl mit Peter Schwarzlmüller.

Im Großen Preis des Club der Trabrennstallbesitzer und –züchter Österreichs für (ältere) gewinnreiche Pferde der Handicap-Garnitur drang Johann Lichtenwörter mit seinem finalen Schlussangriff des Außenseiters Gridoron Venus gegenüber dem lange führenden Bonet Venus mit Thomas Pribil, welcher sogar Ing Baier mit Christoph Fischer vor sich akzeptieren musste, durch.

Das nächste Rennen wurde zu Ehren des in die Rennpferdepension verabschiedeten Sakima, eines der schnellsten und erfolgreichsten österreichischen Pferde, gelaufen. Lange Zeit sah es nach einem Sieg des erst dreijährigen Frankreich-Import Dragon Darche aus dem Stall des Maria Enzersorfers Manfred Strebel, der auch von ihm selbst pilotiert wurde, aus. Erst am letzten Schritt wurde er von Top-Star Venus mit Christian Ehrensberger jun. überlaufen (3. wurde Amicellina mit Mathias Stocker).

Stute bewies Kämpferqualitäten

Dann folgte ein Rennen nur für französisch gezogene Pferde, bei dem sich Trainer Peter Schwarzlmüller mit der 7-jährigen Stute Vision d’Habern schon nach einer halbe Runde die Spitze sicherte. Die Stute bewies Kämpferqualitäten, denn im Schlussbogen war sie schon geschlagen, fightete aber wieder zurück und siegte vor dem „anfliegenden“ Best Winner (der in Tschechien trainiert wird) mit Martin Redl und dem kurz führenden Ulysse de Corbery mit Johann Lichtenwörther.

AROC-Derby für Dreijährige war angesagt

Dann stieg die Spannung, denn das AROC-Derby für Dreijährige (früher Frank Stronach-Derby) war angesagt: Gleich zu Beginn ein Schock für die Favoritenspieler, denn Super Hall sprang am Start ein und war nicht mehr zum Traben zu bewegen. Wolphi Autriche mit Johan Untersteiner sicherte sich die Führung und konnte sich das Rennen nach Belieben einteilen.

Im Einlauf setzte er sich von dem ersten Verfolger Red Attack scheinbar mühelos ab und Untersteiner musste gar nicht seine Finisher-Qualitäten auspacken, während Greogr Krenmayr mit Dreamboy noch angeflogen kam und auch Assuan mit dem Bayern-Champ Josef Franzl immer näherrückte. Der ebenfalls in Bayern trainierende Österreicher Josef Sparber konnte aber noch mit Red Attack den 3. Platz verteidigen. Viele Traberfans werden sich die Frage stellen: Wie wäre das Rennen mit einer glatt gehenden Super Hall ausgegangen?

Nach diesem, vom Wetterglück leider nicht begünstigten Renntag findet am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober der letzte Renntag im Magna Racino in dieser Saison – wieder mit Galopperbeteiligung – statt.