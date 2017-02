Im letzten Ligaspiel der 1. Klasse Niederösterreich reiste der vorzeitige Meister Bruck ins Burgenland. BBC Nord Hornstein war der letzte Gegner auf dem Weg zu einer Saison ohne Niederlage in der Meisterschaft.

In bestechender Form präsentierte sich Foxes-Spieler Tobias Hofstetter. „Im ersten Viertel hat er 15 Punkte gemacht und war im Fastbreak nicht zu stoppen“, berichtete Trainer Otto Heissenberger. Sein Team startete mit einer 29:15-Führung in den zweiten Spielabschnitt. Der Gastgeber setzte in dieser Phase einen ehemaligen Bundesligaspieler ein, der gleich vier Dreier verwandelte. Die Führung gaben die Brucker aber nicht her, im Gegenteil, im dritten Viertel sorgten die Gäste mit einem 8:0- und einem 10:0-Run für klare Verhältnisse. Mit 102:70 feierten die Füchse schlussendlich einen klaren Auswärtserfolg. Seine bisher beste Saisonleistung lieferte Hofstetter ab, der auf 36 Punkte kam. Zum dritten Mal in Folge blieb Bruck in der 1. Klasse ungeschlagen.

Wie bereits berichtet können die Foxes sogar noch um den Landesligatitel mitspielen. Der Gegner wird der Tabellenführer sein – entweder Klosterneuburg oder Wiener Neustadt.