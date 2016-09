Das Auftaktspiel der Foxes hatte es in sich! Aufgrund des Cup-Reglements startete der Vorjahresmeister mit einem 0:8-Rückstand in die erste Runde gegen die Dragons aus Mödling und verpatzte zudem den Start.

Schon früh lag das Team von Otto Heissenberger mit 0:12 zurück. Die routinierten Füchse ließen sich aber keineswegs aus der Ruhe bringen und schlugen zurück. Bis zur Halbzeitpause wurde der Rückstand auf zwei Zähler verkürzt: 35:37. Zu den stärksten Bruckern zählte Alexander Koch. Er versenkte in jedem Spielabschnitt zumindest einen Dreier und steuerte 16 Punkte bei.

Den emotionalsten Treffer landete aber ein anderer: Jakub Krivan. Der sonst so verlässliche Scorer, konnte aufgrund einer Grippe nicht seine beste Leistung abrufen, dennoch lieferte er den Korb des Tages – und zwar in der allerletzten Sekunde des Spiels! Nach einem Pass mobilisierte Krivan noch einmal die letzten Kraftreserven und verwertete aus vollem Lauf einen Dreier aus zehn Meter Entfernung und auf der Scorertafel schlug das Ergebnis von 62:64 auf 65:64 für Bruck um.

Der Start im Cup ist gelungen, jetzt soll es auch in der Liga klappen. Der dritte Titel in Folge soll in der 1. Klasse Niederösterreich her. Auf diesem Weg müssen die Foxes allerdings auf den großgewachsenen Milan Potocar verzichten, der ein Auslandsstudium absolviert. „Er war eine zentrale Figur im Angriffsspiel. Jetzt werden wir umstellen müssen“, rechnet Trainer Heissenberger mit einem engen Titelkampf mit Mödling.