Der Basketballverein Bruck feiert weiter. Nach dem Sieg der Herren in der 1. Klasse und dem Triumph von Tobias Hofstetter bei der NÖN-Sportlerwahl, ziehen die U14-Mädchen von Trainerin Sandra Hölzl nach.

Mit dem deutlichen 96:32-Sieg über SVP Post Flying Foxes sicherten sich die Jungfüchse den Sieg in Niederösterreich. Die Konkurrenz war nicht gerade top, daher nahm der Klub auch in der Regionalliga teil, wo Teams aus Wien und Oberösterreich mitmischten. Dennoch dürfen sich die jungen Damen, angeführt von Topscorerin Victoria Trailovic, über den Einzug in das landesweite Finale vom 11. bis 12. Juni freuen.

„Vom Papier her sind wir Außenseiter, aber wir werden bis zum Finale noch etliche Testspiele bestreiten“, so Hölzl, die allerdings damit rechnet, dass nicht alle Sieger an der Finalrunde teilnehmen werden.

Die Herren feierten zuletzt in der Playoffserie um Platz fünf den zweiten Sieg. Nach dem 79:71-Erfolg in St. Pölten treffen Max Heissenberger und Co. im letzten Duell auf Gmünd.