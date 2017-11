Am letzten Spieltag in der Gruppe B des Grunddurchgangs zur Meisterschaft der 2. Klasse NÖ wurde es spannend. Die 3 Teams, die alle noch eine Chance auf Platz 1 hatten, trafen zum letzten Turnier am vergangenen Samstag in Mannersdorf zusammen.

Im ersten Spiel ging es eng zur Sache: Es kam es zu einem packenden Finish. Die Hausherren lagen mit einem Punkt zurück, als Jochen Richter mit der Schlusssirene im Wurf gefoult wurde. Einen der beiden Freiwürfe konnte der Centerspieler der Mannersdorfer verwerten und rettete das Team in die Overtime. Dort ging es weiter wie bisher. Ein enges Spiel, indem vor allem gut und intensiv verteidigt wurde. In den letzten Sekunden waren die Heimischen wieder zwei Punkte vorne und der letzte Verzweiflungswurf der Gäste verfehlte knapp sein Ziel.

Im zweiten Match zwischen Mannersdorf und Tulln 3 ging es um Platz zwei in der Gruppe. Für Mannersdorf hieß es: Schnell spielen, um gegen die müden Gäste gleich einen Vorsprung herauszuspielen. Und diese Vorgabe wurde gleich im ersten Viertel sehr gut umgesetzt. Schlussendlich feierten die Mannersdorfer einen verdienten 60:40-Sieg. Damit nimmt man den zweiten Tabellenplatz ein und hat im Jänner in einem Qualiturnier noch die Chance, sich für das Meister-Play-Off zu qualifizieren.