„Freier Eintritt, freie Getränke, freie Schokolade und eine Tombola“ – so werben die Brucker Foxes für das Rückspiel im Ligafinale, das am Samstag um 18 Uhr in der Volksschule steigt. Diese große Vorfreude kommt nicht von irgendwo. Der klare Auswärtssieg im Hinspiel in Traiskirchen hatte dazu beigetragen.

Der Gastgeber konnte die offensivstarken Renan Ferreira und Viktor Dedecek zunächst nur mit Fouls stoppen. Für die Füchse kein Problem: Zehn von zwölf Freiwürfen fanden den Weg in den Korb.

Die Brucker gingen mit einer 42:30-Führung in die Halbzeitpause und starteten mit einem fulminanten 10:0-Run in das dritte Viertel: Die Vorentscheidung in dieser Partie. In dieser Phase wuchs auch Jakub Soltes über sich hinaus und meldete sich mit etlichen Dreiern zu Wort. Er steuerte in Halbzeit zwei 14 Punkte bei.

Nach diesem klaren Erfolg in der Fremde sollte das Heimspiel nur mehr Formsache sein. „Wenn am Spieltag nicht sämtliche Spieler an einer mysteriösen Krankheit leiden, dann sollte es eigentlich klappen“, meinte Foxes-Headcoach Otto Heissenberger.