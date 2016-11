Es war ein harter Kampf um das Leiberl im Nationalteam, aber am Ende zahlten sich die Mühen aus: Severin Schütz durfte für die Farben Rot-Weiß-Rot bei der U23-Weltmeisterschaft in Mexiko auflaufen. Im Winter 2015 erfuhr er von der Einberufung in den erweiterten Kader, nach den Tryouts und etlichen Trainingseinheiten war ein Platz im 30-Mann-Kader gesichert.

Kurze Zeit später hatte es der Spieler der Blue Bats Schwechat in den endgültigen 24-Mann-Kader geschafft. Auf der zweiten Base und als Pitcher (Werfer) versuchte der 21-Jährige vor wenigen Tagen Österreich zu einem Sieg zu führen. Nach einer sieglosen Eröffnungsrunde, wo Österreich unter anderem gegen die späteren Finalisten Australien und Japan verlor, folgten auch bei den Platzierungsspielen Niederlagen gegen Tschechien, Venezuela und Südafrika, wobei die Niederlage gegen Tschechien am meisten schmerzte.

„Wir führten bis zum sechsten Inning mit 7:0 und haben dann in kurzer Zeit 8 Punkte kassiert“, erinnert sich Schütz nur ungern an die 8:14-Schlappe. Aber: „Als Amateur-Spieler hat man sich von den Profis was abschauen können und das motiviert für die Zukunft.“

Zur Person

Name: Severin Schütz

Geburtsdatum: 12. Juni 1995

Verein: Blue Bats Schwechat

Positionen: 2. Base und Pitcher

Sportliche Erfolge: Teilnahme bei der U23-WM; Aufstieg in die Austrian Baseball League mit den Schwechater Blue Bats

Hobbies: Skateboarden und Basketball

ERGEBNISSE U23-WM MEXIKO

Eröffnungsrunde:

Österreich - Australien 1:8, Österreich - Argentinien 3:13, Österreich - Nicaragua 0:15, Österreich - Japan 0:16, Österreich - Taipei 0:3.

Platzierungsspiele:

Österreich - Tschechien 7:14, Österreich - Südafrika 3:9, Österreich - Venezuela 3:15.

Endplatzierung Österreich: 12.

Finale: Australien - Japan 3:10.