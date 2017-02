Gleich drei Schützen des BSC Fischamend feierten in Stockerau ihre Wettkampfpremiere. Der dort ansässige Verein UBSC Artemis lud zum „Youngsters-“ und „120 Pfeile von Artemis-Turnier“ ein. Dieser Einladung folgten 20 Vereine aus fünf Bundesländern.

Von den 165 Teilnehmern setzte sich der BSC-Obmann Martin Wühl in einer Achter-Gruppe in der allgemeinen Klassen mit dem Blankbogen durch. Mit 993 Ringen ließ er den Zwettler Markus Kappl (977 Ringe) hinter sich. Weiters waren fünf Nachwuchstalente des BSC Fischamend am Start – vier von ihnen eroberten eine Medaille. Gold gab es für die Recurveschützen Michael und Alexander Jirges, die ihren Konkurrenten im Junioren- bzw. Kadettenbewerb schlugen. Jeweils Silber holten Raphael Wühl und Predag Probojcic bei den Schülern.