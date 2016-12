„Dort ist es immer sehr hitzig zugegangen“, bestätigt Brucks Obmann Franz Gutdeutsch, dass die Aufmerksamkeit aller Spieler der bevorstehenden Auswärtspartie bei Wiener Neudorf gilt. Dort kommt es zu einem vorentscheidenden Duell zwischen dem Tabellenzweiten der Donic Liga, Wiener Neudorf und den bisher ungeschlagenen Bruckern.

„Wir haben durchaus Chancen das Spiel zu gewinnen, sollten sie aber ihre Legionäre einsetzen, gibt es wenig zu holen“, so Gutdeutsch weiter. Die Erinnerungen an diese Auswärtspartien sind keine positive: „Wir fahren immer ungern nach Wiener Neudorf, weil es dort stets sehr emotional zugegangen ist.“

Daher mobilisiert der Verein Spieler, Freunde und Bekannte, die das Team vor Ort unterstützen sollen. So auch die komplette Landesliga-Mannschaft, die ihr eigenes Schlagerspiel gegen den Tabellenführer Waidhofen/Thaya auf Freitag vorverlegte, um am Samstag ihre Teamkollegen begleiten zu können.

Beide Mannschaften fuhren in ihren Ligen zuletzt deutliche Siege ein. Bruck 1 fertigte den Vierten der Donic Liga, Grimmenstein, auswärts mit 8:2 ab und das zweite Team schlug in der Landesliga A Großdietmannsdorf in der Fremde mit 6:2.