Im Kampf um die Meisterschaft in der 1. Klasse Niederösterreich empfing der ungeschlagene Tabellenführer Bruck die Dragons aus Mödling. Die Gäste riefen eine ihrer besten Saisonleistungen ab und hielten die Partie bis zum Schluss offen.

Im ersten Viertel konnten sich zwar gleich sechs Brucker in die Scorerliste eintragen, aber die Mödlinger zauberten gleich fünf Dreier aus dem Hut. Nach dem ersten Viertel lagen die Hausherren nur mit einem Punkt voran, zur Halbzeit stand es 34:34 Unentschieden.

Im Laufe des Spiels gelang es den Foxes sich immer wieder kurzfristig abzusetzen, aber die Mödlinger antworteten prompt mit erfolgreichen Gegenoffensiven. Erst im letzten Viertel fiel die Vorentscheidung. Einen großen Anteil daran hatte Tobias Hofstetter, der in diesem Spielabschnitt zwölf seiner insgesamt 21 Punkte beisteuerte.

Am Ende feierte der Titelfavorit einen 80:73-Erfolg. Mit einem Triumph in Herzogenburg am Sonntag könnten die Füchse ihren dritten Meistertitel in Folge einfahren.