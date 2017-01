Die 13. Auflage der Römerliga ist bereits einige Runden alt und in allen drei Divisionen zeichnet sich ein spannender Kampf um die Spitzenränge ab.

Stark unterwegs sind die Teams aus Neusiedl am See, die in zwei Ligen die Tabelle anführen. In der zweiten Division lieferten sich die Burgenländer erst kürzlich ein Duell mit Verfolger Schwechat, das die Braustädter mit 0:3 verloren.

Insgesamt sind 20 Mannschaften am Start. Zum zweiten Mal dabei ist die Sportunion Favoriten, die mit zwei Teams vertreten ist, wobei viele Flüchtlinge aus Afghanistan im Kader stehen. „Im Sinne des guten Zwecks haben wir diese Leute mit ins Boot geholt“, betont Hauptorganisator Heinz Reichl.

Talentiert sind die Neulinge auf jeden Fall – in der dritten Klasse führen die Afghanen die Tabelle ungeschlagen an. Favoriten gibt es laut Reichl aber keinen. „In allen Klassen gibt es drei starke Mannschaften, wobei jeder jeden schlagen kann“, so Reichl, der gemeinsam mit Gerald Rupp und Lorenz Gumprecht auch das Abschlussturnier in Bruck leitet. „Es findet am 1. April statt und das ist kein Aprilscherz“, lacht Reichl.