Im Minutentakt kassierten die Eisbären im Ligaspiel in Stockerau die Gegentore. 18 waren es am Ende, gleich neun erhielten die Eisbären im ersten Drittel. Es war die höchste Niederlage des ehemaligen „Teichschützenvereines“ aus Trautmannsdorf. Die Niederlage war nicht nur ein Dämpfer für die Moral kurz vor dem entscheidenden Duell mit Eisenstadt um den Playoff-Platz, sondern auch ein Grund für den Klub eine Teilnahme in der nächsten Saison zu hinterfragen.

Obmann wünscht sich zwei Leistungsklassen

„Da waren Spieler dabei, die einst ein Thema bei der zweiten Mannschaft der Black Wings aus Linz waren oder zu den Junior Capitals gehören, da hat man nicht den Funken einer Chance. Die Spieler haben jetzt genug“, berichtet Obmann Thomas Kremser. Er möchte bei der nächsten Verbandssitzung mit Vorschlägen für eine erneute Reform der Liga für ein Umdenken sorgen, ansonsten kann er sich durchaus vorstellen, aus der Liga auszutreten.

Eine Rückkehr zu zwei Leistungsklassen, anstatt eine Mischung zwischen absoluten Topteams und zweitklassigen Mannschaften, wie es jetzt der Fall ist, lautet ein Vorschlag. „Wir werden abwarten, wie die Entscheidung fällt. Jetzt heißt es vorerst einmal Kopf hoch und durch“, plant Kremser einen Sieg beim heutigen Heimspiel gegen Eisenstadt ein, der einen Fixplatz im Playoff bedeuten würde.