Die Eisbären aus Trautmannsdorf unterlagen in der Leithana-Halle gegen die Stockerau Oilers mit 2:10. Das 0:9 war dabei das Highlight: Markus Hödl wollte einen Sicherheitspuck hinters Tor schlagen. Dabei entwickelte sich der Schuss zu einer Rakete ins Kreuzeck des eigenen Tores.

Blankes Entsetzen. Das herrschte bei Josef Pisarcik und Walter Adrian (v.l.) nach dem 2:10 gegen Stockerau vor. | Raimund Novak

„Natürlich haben wir ihn danach alle sekkiert und er hat es auch mit Humor genommen. Normalerweise sorgt Markus so gut wie nie für einen Eintrag im Spielbericht. Weder durch Tore noch durch Strafen“, schmunzelte Obmann Thomas Kremser. Dieses Mal hätte er es also mit einem Eigentor auf den Bericht geschafft. Allerdings war es unmöglich, dieses Eigentor als solches einzutragen. „Wir mussten das Tor einem Gegenspieler zurechnen. Scheinbar sind Eigentore in diesem Online-System nicht vorgesehen“, so Kremser.

Zum Spiel selbst: Die Eisbären zeigten eine gute Leistung, das Ergebnis entsprach nicht den Darbietungen der Trautmannsdorfer auf dem Eis. „Wir hatten viele Chancen, haben aber nichts reingebracht. Die Partie hätte auch anders ausgehen können“, befand Kremser, der die Blicke schon aufs nächste Match gegen die Raptors aus Eisenstadt richtet. „Da rechne ich mir einen knappen Sieg aus, sofern unsere Mannschaft komplett ist.“