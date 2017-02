Die 40 Zuschauer in der Eishalle Leithana kamen auf ihre Rechnung: 19 Volltreffer, eine Aufholjagd und ein Entscheidungstreffer in der Nachspielzeit. Die Partie um Platz drei zwischen Trautmannsdorf und Rust hatte alles zu bieten, was das Eishockeyherz begehrt.

Der Start verlief für die Eisbären alles andere als optimal. Zwar gaben die Hausherren einen Torschuss nach dem anderen ab, dennoch waren es die Gäste, die nach etwas mehr als zehn Minuten mit 3:0 führten. „Wir bekamen ein Kontertor nach dem anderen. Die Gegner haben uns auf der blauen Linie überrannt. Jedesmal zog ein Spieler alleine auf unser Tor und schoss ein“, sah Eisbären-Coach Roland Englert eine offensiv eingestellte Heimmannschaft, die in der Defensive allerdings patzte. Aufseiten der Burgenländer waren die Schwabl-Brüder nicht zu stoppen. Walter und Christoph Schwabl erzielten alle Tore für die Stormy Storks.

Beim Stand von 7:3 für Rust klappte es dann auch bei den Hausherren mit dem Tore schießen. Im letzten Drittel gelangen gleich fünf Treffer. Vier Minuten vor der Schlusssirene lagen die Gäste mit 9:7 voran, dann gelang Daniel Galik mit seinem dritten Volltreffer das 8:9. 1:14 Minuten vor dem Ende nahm der Trainer den Torwart aus dem Spiel und brachte einen sechsten Feldspieler. In dieser Phase schlug Josef Pisarcik zu: 9:9! In der Overtime machten die Eisbären den Sack zu.

Erneut war es Galik, der traf und in Minute 64 die Entscheidung herbeiführte. „Wir waren spielerisch klar überlegen und werden auch im Rückspiel voll attackieren“, verspricht Englert ein spannendes Rückspiel in der Best-Of-Three-Serie. Dieses steigt am Freitag um 20.15 Uhr in Eisenstadt. Torschütze Pisarcik wird aufgrund eines Aufenthalts in der Schweiz allerdings fehlen und auch der Einsatz von Galik ist laut Eisbären-Obmann Thomas Kremser fraglich.