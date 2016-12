„Die Abwehr ist stärker und stabiler und die Chancenauswertung ist viel besser als noch in der Vorsaison“, analysiert Eisbären-Obmann Thomas Kremser die bisherigen Leistungen seiner Mannschaft in der niederösterreichischen Landesliga.

In fünf Partien wurden vier Siege eingefahren, zuletzt wurde St. Pölten auswärts, nach einem 2:3-Rückstand, noch mit 5:3 geschlagen. Die Spieler träumen bereits von einer Platzierung unter den besten vier, die eine Teilnahme im oberen Playoff garantiert.

„Natürlich schweben diese Gedanken in den Köpfen der Spieler und das ist auch gut so zwecks Motivation, aber es besteht auch die Gefahr, dass die Spieler im Match zu selbstsicher agieren und jene Tugenden, die zum Erfolg geführt haben, plötzlich vergessen“, warnt Kremser, der aber auch eine taktische Weiterentwicklung im Spiel der Trautmannsdorfer erkennt. „Das intensive Training zahlt sich nun aus.“ Zurzeit liegen die Eisbären punktgleich mit Mödling und Eisenstadt an der Spitze. Der Favorit bleibt aber weiterhin Mödling, die Vorjahressieger Rust zuletzt auswärts mit 21:2 vom Eis fegten.