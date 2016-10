Sie ist Fan vom NFL-Team Tampa Bay Buccaneers und spielt selbst bei den DeLaSalle Saints in Strebersdorf Flagfootball: Sandra Steinmüller aus Bruck ist begeistert von jener Sportart, bei der versucht wird den Ballführenden, nicht wie beim Standard-Football körperlich zu stoppen, sondern durch das Abziehen einer Schleife, die an der Taille der Spieler angebracht ist. „Es fehlen sozusagen die dicken Jungs, die dich blocken“, schmunzelt Steinmüller, „so entstehen schnelle Spielzüge.“

Die 27-Jährige wurde in dem von Männern dominierten Verein in Strebersdorf perfekt integriert. „Sie haben mich keineswegs anders behandelt, sondern haben ihr hartes Training auch mit mir durchgezogen. Ich konnte mich athletisch und taktisch enorm weiterentwickeln“, schaffte sie im Jahr 2014 den Sprung in den erweiterten Kader des Nationalteams. Ein Jahr später gehörte sie zum Stammteam. Ihr Job: Line-Backer und Blitzer in der Defense.

Erst kürzlich schaffte die Bruckerin bei der Weltmeisterschaft in Florida die Sensation: Beim Siegeszug Richtung Endspiel wurde Kanada im Halbfinale mit 21:13 geschlagen. „Sie waren seit 2009 ungeschlagen“, so Steinmüller. Das Finale gegen Panama ging zwar verloren (22:34), dennoch schaffte das Damenteam die bisher beste Platzierung einer Nationalmannschaft im Flagfootball.

Zur Person

Name: Sandra Steinmüller

Geburtsdatum: 30.7.1989

Wohnort: Bruck

Verein: DeLaSalle Saints Strebersdorf

Position: Linebacker und Blitzer in der Defense

Familienstand: in einer Partnerschaft; ein Sohn (Lukas, 5 Jahre)

Studiert: Soziologie

Hobbies: Computerspielen, Kochen, Fischen, Radfahren

Lieblingsverein in der NFL: Tampa Bay Buccaneers