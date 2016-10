Zu Zeiten der „Oilers“ kamen die Fischamender in den Genuss Football am Sportplatz verfolgen zu können. Nun ist es wieder soweit. Die Brucker Legionaries errichten in Fischamend ihre neue Festung.

Seit der Gründung der Legionaries im Jahr 2011 war es der Klubführung immer ein Anliegen Vereinssitz, Trainingsort und Spielstätte zu vereinen. Jetzt hat dieses Vorhaben geklappt.

„Ich freue mich besonders, wieder nach Hause zu kommen“, freut sich Cheftrainer Andreas Rohringer, der früher bei den Oilers spielte, dass die Bemühungen von Bürgermeister Thomas Ram, eine Kooperation zwischen Fußballverein und Footballverein zu ermöglichen, fruchteten.

Die Fans dürfen sich weiterhin auf Maskottchen, Cheerleader und Halbzeitshow freuen. Neuzugänge erhoffen sich die Legionaries beim sogenannten Tryout am 5. November, einem Probetraining, bei dem jeder Footballbegeisterte willkommen ist.

