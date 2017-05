Vor wenigen Wochen strömten über 100 Besucher zum Tag der offenen Tür auf das Batsfield in Rannersdorf, wo unter anderem Schlagtechnikübungen angeboten wurden. Das Interesse am Baseballsport in der Braustadt ist groß: Mittlerweile verfügt der Verein über zwei U12- und eine U10-Mannschaft.

Die nationalen Erfolge der Jugend sind zwar nicht berauschend, aber: „Es ist eine gute Basis, auf die wir aufbauen können“, meint Blue Bats-Obmann Phil Weller, der die Betreuung des Nachwuchses in die Hände von Spieler Lukas Schütz legt. Einige ältere Jugendspieler wurden an diverse andere Vereine verliehen. Severin Schütz spielt derzeit in Österreichs Topliga bei den Vienna Wanderers, Oliver Pernet mischt ebenfalls mit den Traiskirchen Grasshoppers in der Baseball League Austria Ost mit.

Das Herrenteam wird nicht mehr vom Rechtsanwalt Colin McGowan aus den Vereinigten Staaten betreut – dieser wechselte nach Frankreich. Der neue Mann auf der Trainerbank ist Spieler Sebastian Christof.

Er führte das Team auch mit zwei Auftaktsiegen in die neue Saison: Die Vienna Bucks wurden mit 13:3 und 20:2 nach Hause geschickt und die Vienna Lawnmowers wurden mit 12:2 und 4:3 nach Verlängerung besiegt. Das Final Four ist das klare Ziel des Klubs. Am Samstag müssen die Blue Bats erstmals auswärts ran. Gegner ist Rohrbach Crayz Geese.