Vier Vereine, 50 Kämpfer: Das war das Aufgebot der ASKÖ-Landesmeisterschaft im Jiu-Jitsu, die in der Sport-NMS in Schwechat stattfand.

Neben den Hausherren waren auch noch die Klubs aus Moosbrunn, Ebreichsdorf und Kottingbrunn angereist. Bei diesem eher kleinen Turnier waren auch viele Newcomer am Start – so auch Andreas Lukas von der SV Schwechat.

Bei den Achtjährigen (Gewichtsklasse bis 24kg) setzte er sich gegen die Moosbrunner Filip Tomasek und Christoph Amon und seinen Teamkollegen Alexander Chirkovski durch und eroberte die Goldmedaille.

Die SV Schwechat mit Timur Dovtiev, Svenja Gindl, Alissa Chirkovski, Monika Hornak, Mark Seitz, Drago Babic, Lukas Polzer, Andreas Lukas, Anja Gindl, Trainerin Annika Pap und Alexander Chirkovski. | privat

Besonders erfolgreich waren die Moosbrunner: 18 Mal Edelmetall, davon acht Goldene, lautete die positive Bilanz.

So setzten sich unter anderem Andreas Unger in der Schülergruppe C (bis 27kg) vor Michael Czicek (SVS) und Sebastian Svenjoch (Moosbrunn) und Emma Schwarzenbach in der Klasse bis 38kg durch.