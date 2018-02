Es ist für jeden jungen Nachwuchssportler ein besonderer Augenblick: Der erste Wettkampf. Bei den Jiu-Jitsu-Neulingswettkämpfen in Pressbaum war dies bei drei SVS-Kämpfern der Fall. Filip und Valentina Kalinucic und Damjan Djordjevic versuchten ihr Glück auf der Matte.

In der Altersklasse U8 bis 24kg verlor Djordjevic zunächst die ersten Kämpfe, im Duell um Bronze hatte er aber die Nase vorne. Seine beiden Klubkollegen traten in der U10 an. In der Gewichtsklasse bis 24kg feierte Filip Kalinucic einen perfekten Auftakt. Nach seinem souveränen Sieg folgte zwar eine Niederlage, aber im dritten Kampf siegte er mit Full Ippon (Punkt in allen Techniken) und holte die Silbermedaille.

Schwester Valentina (bis 34kg) startete zurückhaltend in ihren ersten Kampf. „Das kostete beim Werfen und beim Bodenkampf Punkte“, analysierte Trainerin Annika Pap. Am Ende hatte aber auch Valentina Grund zu jubeln. Im letzten Duell folgte ein Sieg und die erste Silberne. „Alle drei Kids sind sehr wissbegierig, mit ihrer guten Veranlagung können die drei noch viel erreichen“, so Pap.

Fünf Bruckneudorfer mit Gold belohnt

Viel Lob hatte auch das Trainerduo Claudia und Oliver Haider für ihre Schützlinge parat, die insgesamt neun Mal Edelmetall holten. Ein Goldmedaillengewinner war Ben Louis Seo, der seine drei Kämpfe frühzeitig für sich entschied und sich souverän zum Turniersieger in der Klasse U8 bis 24kg kürte.

Weiters blieben Akosch Bayer, Amara Kanu und Lion Haider in ihren jeweiligen Klassen ungeschlagen und eroberten ihre erste Medaille im Fighting-System. Zwei Mal am Podest stand Sophie Striz-Mikes. Nach Platz zwei in Pressbaum holte sie einen Tag später Gold, allerdings im Judo, beim burgenländischen Frühjahrscup in Jennersdorf.