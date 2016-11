„Ihr seid super, wir sind stolz auf euch“, drückten die Großeltern aus der Ferne die Daumen, als Günther und seine beiden Söhne Michael und Jürgen Schlögl die ersten Meter des New Yorker Marathons in Angriff nahmen. Die Teilnahme an einem der größten Laufveranstaltungen der USA hatte Günther Schlögl seinen Söhnen zu verdanken. Sie wollten ihrem Vater zu seinem 55. Geburtstag eine besondere Freude bereiten.

Dabei erinnerten sie sich an den ersten Marathon ihres Vaters zurück. Diesen bestritt Günther vor acht Jahren – und zwar in New York. Also warum alte Erinnerungen nicht wiederbeleben? So fiel die Entscheidung auf ein Startticket als Geschenk. Die Söhne wollten außerdem ihren Vater beim Lauf mental unterstützen, also wurde fleißig trainiert. „Obwohl Jürgen derzeit Haus baut und sich Michael auf eine Lehrabschlussprüfung vorbereitete, haben beide keine Mühen gescheut und schon im Sommer mit dem Training begonnen“, war Gattin Ursula froh, dass ihr Mann lange Zeit nichts von der Überraschung ahnte. Sie selbst reiste mit Sabrina (Freundin von Jürgen) mit und stand bei Kilometer 26 neben der Laufstrecke, um ihre „Jungs“ anzufeuern.

So erreichte das Dreiergespann schließlich mit rund 50.000 weiteren Läufern die Ziellinie im Central Park. Natürlich machten sie auch beim Zieleinlauf gemeinsame Sache: Nach knapp 5:16 Stunden waren die 42,195km zurückgelegt: Dafür gab es ein abschließendes Geburtstags-Busserl für Papa.