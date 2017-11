Die „EA Cross Country Permit Meetings“ ist jene Serie, die eine Qualifikation für die Cross-Europameisterschaft ermöglicht. Ein Lauf fand nun in der Nähe des Universitäts- und Landessportzentrums Rif in Salzburg statt. Mit Nada Pauer und Julia Hauser waren auch zwei Athleten der SV Schwechat am Start.

Die 6,5km lange Strecke absolvierte Pauer in 22:50 Minuten. Sie war die beste Österreicherin und landete in der Gesamtwertung auf Rang zwei, nur geschlagen von Olympia-Teilnehmerin Simona Vrzalova aus Tschechien (22:47). „In der Schlussphase hat mich Simona mit ihren Qualitäten auf den Kurzdistanzen sprichwörtlich stehen lassen. Ich muss noch daran arbeiten im Finale die Frequenz zu erhöhen, aber das Rennen hat mir klar gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin“, so Nada kurz nach dem Zieleinlauf.

Auf Platz vier landete ihre Teamkollegin. Hauser benötigte für die Strecke 23:57 Minuten. Somit starten bei der EM im slowakischen Samorin, am 19. Dezember, gleich fünf SVS-Athleten. Bereits im Vorfeld hatten sich Katharina Pesendorfer (U20), Stefan Schmid (U20) und Lemawork Ketema Weldearegaye (Männer) qualifiziert.