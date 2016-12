Vor etwas mehr als drei Jahren erkannte Kraftsportrekordler Josef Nussbaumer die Qualitäten des 32-Jährigen, jetzt durfte er Michael Lengyel zum ersten Erfolg gratulieren. Der Brucker im Diensten von KSV Goliath Floridsdorf trat bei der Staatsmeisterschaft im Kraftdreikampf in Stockerau an und duellierte sich mit sechs weiteren Konkurrenten in der Klasse bis 120kg. 230kg schaffte er bei den Kniebeugen, 145kg im Bankdrücken und 245kg im Kreuzheben.

Die Leistung im Kreuzheben freute den zweifachen Vater besonders: „Ich hatte dieses Gewicht erstmals in den Händen. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, als ich es tatsächlich geschafft habe. Ich denke, ich hätte sogar fünf Kilo mehr stemmen können.“

Seine neue persönliche Bestmarke von 620kg (gesmat) möchte Lengyel schon im nächsten Jahr überbieten. „Ich will die 650kg-Marke knacken“, so der 32-Jährige. Ein langfristiges Ziel ist die Teilnahme an einer Europameisterschaft.