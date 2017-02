Unser Kandidat für die NÖN-Sportlerwahl, Noah Schönfellner, hat auch bei den österreichischen Meisterschaften in Wels seine Spuren hinterlassen.

Der Recurveschütze im Diensten des SVS BSC Schwechat ging in der Kadettenklasse als Favorit an den Start und lag bereits nach dem ersten Durchgang mit acht Ringen Vorsprung auf den Tiroler Julian Schweighofer voran. In Runde zwei legte er nach und sicherte sich souverän den Kadetten-Indoormeistertitel vor Schweighofer und dem Niederösterreicher Julian Daxböck.

Ein weiterer SVS-Schütze, Alexander Zika, war mit seiner Leistung nicht zufrieden. Er musste sich in dieser Kategorie mit Platz fünf begnügen.

Die Platzierungen garantierten den beiden Schwechatern allerdings eine Teilnahme an den Eliminationsrunden der Staatsmeisterschaft. Schönfellner scheiterte in Runde zwei jedoch am Tiroler Lukas Kurz, Teamkollege Zika musste sich gegen Aleksander Grzymek (NÖ) geschlagen geben.

In Runde zwei war auch für Nina Maglia Schluss. Die SVS-Schützin ergatterte zuvor Bronze bei den Juniorinnen.

Die letzte Medaille, die in die Braustadt ging, kam wieder von Schönfellner, der mit Niederösterreich im Finale des Mannschaftsbewerbes nur an der Steiermark scheiterte.