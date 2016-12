Sie gehen für SVS BSC Schwechat auf Titeljagd, führten die niederösterreichische Auswahl zum Junioren-Sieg im Bundesländervergleichskampf und stehen im Aufbauprogramm für die Olympischen Spiele 2020 in Japan: Noah Schönfellner und Alexander Zika sind derzeit der ganze Stolz in der Nachwuchsabteilung des Schwechater Vereines. Schönfellner wechselte vor drei Jahren in die Braustadt, Zika ist bereits seit sechs Jahren beim Klub von Obmann Gerhard Sokol.

Beide feierten kürzlich in Bleiburg einen Achtungserfolg. Gemeinsam mit Andreas Gstöttner holten sie beim Bundesländerkampf Teamgold für Niederösterreich mit dem Recurvebogen. 570 Ringe waren es für Schönfellner, der mit seinen 16 Jahren zu den sogenannten „Kadetten“ gehört und in Bleiburg Rang zwei belegte. Teamkollege Zika ist zwei Jahre jünger (Schüler) und landete mit 553 Ringen auf Platz drei. „Ein tolles Gefühl“, freuen sich die Nachwuchstalente bereits auf die nächsten Herausforderungen. Ein besonderes Augenmerk legen die beiden SVS-Schützen auf die Olympiateilnahme 2020 in Tokio.

In Bleiburg im Einsatz war auch Raphael Wühl vom BSC Fischamend. Er kam im Schülerbewerb auf 270 Ringe.