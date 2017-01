„Wir möchten die Eisenstädter sofort unter Druck setzen“, fiebert der Headcoach des EHC Eisbären Traumtannsdorf, Roland Englert, dem Samstagspiel entgegen. Die Raptors haben als Zweitplatzierter der NÖ-Landesliga im ersten Spiel des Final Four zunächst Heimrecht.

Die Gäste gehen nach dem Einzug in die Finalrunde „locker“ in die Partie. „Wir haben nichts zu verlieren. Ein Weiterkommen wäre natürlich ein Wahnsinn“, so Englert.

Im letzten Meisterschaftsspiel gegen Titelfavorit Mödling versuchten die Eisbären Strafen zu verhindern und möglichen Verletzungen aus dem Weg zu gehen. „Diese Vorgaben haben sie umgesetzt“, so Englert nach der 0:8-Niederlage. Am Samstag sollten bis auf Christoph Aldrian alle Spieler am Eis stehen.