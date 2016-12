Gut besucht war die Sporthalle des Brucker Gymnasiums, wo Eltern und Bekannte den jungen Basketballern von Foxes Bruck die Daumen drückten. Die meisten Spieler durften bei diesem U10-Turnier erstmals Wettkampfluft schnuppern. „Lediglich drei Spieler hatten letztes Jahr schon Erfahrung gesammelt“, sah Trainerin Silvia Schnitzer ein gutes Auftaktspiel gegen die Black Jacks aus Baden.

Die Partie verlief über weite Strecken ausgeglichen, erst im letzten Viertel zogen die Foxes davon. Angeführt von Nico Rosner und Martin Krenn punkteten die Jungfüchse nach Belieben und am Ende war ein 56:43-Sieg eingefahren. Rosner war mit 22 Punkten der erfolgreichste Schütze der Brucker.

Baden musste sich im Anschluss dem dritten Turnierteilnehmer, Basket Dukes Klosterneuburg, mit 10:88 geschlagen geben. Die körperlich und technisch überlegenen Klosterneuburger hatten dann auch gegen die Foxes leichtes Spiel. Nur gelegentlich konnten sich die Hausherren in Szene setzen – so wie Felix Krakowski, der drei Mal einnetzte. Das Spiel verlor Bruck mit 18:63. Es war dennoch ein Gesamteindruck, den die Trainerin überzeugte: „Eine anschauliche Leistung und ein beachtlicher Einsatz.“

Sowohl Nachwuchsmannschaften als auch Herrenteam ziehen sich nun in die Winterpause zurück, aber bereits am 14. Jänner geht es wieder los. Den Anfang macht das männliche U14-Team mit dem Auswärtsspiel in Wiener Neustadt.