Diese Woche versammelt sich im „Lemon Squash“ in Schwechat die Creme de la Creme in der heimischen Squash-Szene. Erstmals seit 1995 wird in Schwechat wieder die Staatsmeisterschaft ausgetragen. Organisator Andy Holland erwartet sich zwischen 60 und 80 Teilnehmer.

Gespielt wird in fünf Hallen. Die Wettkämpfe werden an drei Tagen, vom 17. bis 19. Februar ausgetragen.

Der gastgebende Verein, Squash Wizzards Lemon Schwechat, der heuer sein 25-jähriges Bestandsjubiläum feiert, schickt ebenfalls einige Spieler ins Rennen. Mit dabei sind unter anderem Eva Rahm und Lisa Krapinger bei den Damen sowie Andreas Suhrau, Harald Schneider und Michael Kratky bei den Herren.

Eines steht fest: Alle teilnehmenden Spieler möchten die Favoriten Aqeel Rehman (SC80 Salzburg) und Birgit Coufal (SAS Squash All Stars Wien) von der Spitze verdrängen. Beide Spieler sind seit 2007 die Nummer eins in dieser Sportart und wurden in dieser Zeit noch nie vom Thron gestoßen.

Die Beginnzeiten sind Freitag ab 16 Uhr sowie Samstag und Sonntag jeweils ab 9 Uhr. Das Damenfinale steigt am Sonntag um 15 Uhr, die Herren duellieren sich im Anschluss um 16 Uhr.