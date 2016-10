„Im Jahr des 60-jährigen Vereinsjubiläum sind diese Erfolge natürlich besonders erfreulich“, schaut Brucks Obmann Franz Gutdeutsch in vier Ligen besonders gern auf die Tabelle. In der Donic-Liga, der Zweiten Landesliga, der Oberliga C und der Unterliga Süd B liegt der UTC Bruck dank überlegener Siege souverän an der Spitze.

„Das Hauptaugenmerk liegt bei der Einser-Garnitur“, betont Gutdeutsch. Diese überzeugte zu Saisonstart mit drei 9:1-Siegen. Zuletzt wurde die Spielgemeinschaft Urltal auswärts bezwungen. In der Zweiten Landesliga zeichnet sich ein enges Duell mit Waidhofen/Thaya ab. Beide Teams halten bei neun Punkten und einem Torverhältnis von 18:7.

Der Obmann selbst war in der Oberliga bei Grimmenstein zu Gast: Beim 6:1-Sieg ging nur das Doppel verloren. Die Unterligatruppe hatte es beim Duell gegen Tabellenschlusslicht Wiener Neustädter Allround 3 mit nur zwei Kontrahenten zu tun: 7:0.