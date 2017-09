Lange Zeit bangte der TTC Bruck aus finanziellen Gründen um die Teilnahme an der 2. Bundesliga, nun startete der Klub von Franz Gutdeutsch sogar mit einem Sieg in die Liga. Lukas Bäcker, Markus Ensbacher und Christopher Huber trafen auf den zweiten Aufsteiger, den Sieger der burgenländischen Landesliga, Oberpullendorf.

Bereits im Mai kam es in den Aufstiegsduellen zum Aufeinandertreffer dieser Teams. Damals siegte Bruck mit 6:1. Diesmal wurde kein einziger Satz abgegeben. Rund 20 zuschauer sahen ein 6:0 für Bruck, wobei drei Spiele erst im fünften Satz entschieden wurden. Zwei Mal musste Bäcker über die volle Distanz gehen. Hinsichtlich Saisonziel glaubt Bäcker, dass die ersten fünf Tabellenplätze kaum erreichbar sein werden. „Wir gehören in den nächsten Spielen immer zu den Außenseitern.“ Mit dem Abstieg wollen die Brucker aber auch nichts zu tun haben. „Daher benötigen wir in der Hinrunde noch bis zu zwei Siege“, so Bäcker.

In der Oberliga C starten heuer erstmals zwei Brucker Teams in die Meisterschaft. Gleich in Runde eins kam es zum internen Duell. Dabei setzte sich die vierte Mannschaft mit Daniela Petrekova, Werner Wenzel und Matej Petrek nach einem 0:2-Rückstand noch mit 6:3 gegen Martin Konwalinka, Franz Gutdeutsch und Michael Haas durch. In der 2. Klasse Süd B gewann Bruck 5 mit 6:2 gegen Gumpoldskirchen/Mödling 9.