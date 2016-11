„Die Petrekovas sind eingespielt und sehr stark“, wusste auch der ehemalige Obmann Peter Zeman um die Stärke von Mutter und Tochter Daniela Petrekova, die beide in der Einzelrangliste der Unterliga Süd B in den Top Drei liegen und Bruck mit ihren Leistungen an die Spitze der Liga führten. Die Siegesserie der Brucker konnte auch der TTC Gallbrunn nicht stoppen.

Zunächst gewannen Gallbrunns Obmann und Mannschaftsführer Richard Ibantschitz sowie Brucks Daniela Petrekova sen. souverän ihre Auftaktspiele, danach folgte ein richtungsweisendes Duell zwischen Laszlo Ille und der jüngeren Petrekova. „Es war das wichtigste Match an diesem Tag und ein echter Krimi“, drückte Ibantschitz seinem Teamkollegen die Daumen. Am Ende setzte sich aber Brucks jungen Spielerin im fünften Satz durch.

Ab diesem Zeitpunkt zogen die Gäste davon. Am Ende feierte Bruck mit dem 6:2 den fünften Sieg im fünften Ligaspiel.