Ein gelungener Auftakt für die Gallbrunner! Mit dem Kader des Vorjahres und mit den gewohnten Aufstellungen wurden bereits in Runde die ersten Erfolge eingefahren.

So begann die Einsergarnitur mit einem 7:0 über Möllersdorf die Mission Klassenerhalt in der Unterliga Süd B. Dieses Ziel verfolgt auch Team zwei in der 1. Klasse Süd B. Hier eroberten die Vujicic-Brüder Mario und Toni mit Patrick Antony beim 6:4 in Biedermannsdorf die ersten Punkte. Nur in der kürzlich ausgetragenen Runde zwei, im Heimspiel gegen Weigelsdorf 3, setzte es eine 0:7-Schlappe. „Einige Partien waren knapp, aber der Gegner war einfach überragend“, zählt Vater Dragan Vujicic die Gäste zu den Titelfavoriten.

Höhere Ziele haben die Mannschaften in den letzten Leistungsklassen. Sowohl in der 2. Klasse Süd A als auch in der 3. Klasse Süd A wollen die Gallbrunner ganz vorne mitmischen.