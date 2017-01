Kurz nach dem Turniersieg beim Brucker Jubiläumsgedenkturnier, musste Rene Gutdeutsch, der zuletzt aus gesundheitlichen Gründen eine lange Pause einlegte, wieder in der Meisterschaft ran.

Er vertrat den erkrankten Tomas Rajtik in der obersten niederösterreichischen Spielklasse. Die Brucker waren beim Tabellensiebenten, der SG St. Veit/Hainfeld, zu Gast, taten sich aber gegen einen dezimierten Gegner schwer. Vor allem an Bernhard Kranabitl gab es an diesem Tag kein Vorbeikommen.

In der letzten Partie, beim Stand von 7:6 für Bruck, musste Gutdeutsch, der zuvor alle Partien verlor, wieder an die Platte. Im Duell gegen Andreas Weitzl drückten ihm seine Teamkameraden Markus Ensbacher, Christopher Huber und Lukas Bäcker die Daumen. Der Rückkehrer behielt die Nerven und setzte sich im fünften und entscheidenden Satz durch: 3:2! Nach dem 8:6-Erfolg in der Fremde befinden sich die Brucker weiter auf Titelkurs (siehe Tabelle).

Siege fuhren auch die anderen Mannschaften ein. In der 2. Landesliga A triumphierten Roman Kiessling und Co. in Matzen: 6:1. In der Oberliga C feierte Obmann Franz Gutdeutsch mit seinem Team einen ungefährdeten 7:0-Sieg bei Oberes Triestingtal.